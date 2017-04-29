В Азербайджане за последние 7 лет число выпускников школ сократилось на 11%

2017-04-29 12:05 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом говорится в ежегодном отчете Министерства образования.

Согласно отчету, с 2010 года по 2015 год число оканчивающих школу учащихся сокращалось с каждым годом. Если в 2010 году школу окончили 97 328 человек, что в 2014 году эта цифра составила 84 878. Несмотря на то, что в 2015 году число выпускников увеличилось на 3 486 человек, в 2016 году эта цифра вновь уменьшилась на 1 212 человек. В целом, по сравнению с 2010 годом, в 2016 году наблюдалось сокращение выпускников школ на 11%, а числа абитуриентов на 10%.

Каждый год увеличение числа мест в вузы повышает шансы абитуриентов. Число предложенных в вузы в 2016 году мест, по сравнению с предыдущим годом, выросло на 7,5% или 2 905 мест. В 2010 году по плану было выделено 30 510 мест, в 2011 году – 31 419 мест, в 2012 году – 34 098 мест, в 2013 году – 36 537 мест, в 2014 году – 37 841 место, в 2015 году – 38 831 место, и наконец в 2016 году – 41 736 место. Увеличение с каждым годом вакантных мест в вузы повышает шансы для поступления абитуриентов, которые набрали низкие баллы.