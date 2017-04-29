Покоривший Америку Узеир Новрузов o Бакинском шопинг- фестивале

2017-04-29 12:14 | www.oxu.az | 2

Известного циркача Узеира Новрузова знают не только на его исторической родине, но и в далекой Америке. Ведь известный в США как «азербайджанский Чарли Чаплин», популярный в социальных сетях как @freeladderman, финалист американского шоу талантов «America’s Got Talent», артист цирка Узеир Новрузов попал в Книгу рекордов Гиннеса, продержавшись на 6-метровой лестнице 7 минут 50 секунд.

Как передает Oxu.Az, всемирно известный циркач дал интервью официальному сайту Бакинского шопинг- фестиваля — bakushopfest.com.

По словам У.Новрузова, он был приятно удивлён, когда узнал, что, в Баку в 2017-м году впервые проходит торговый фестиваль:

«Мне кажется, что это замечательная идея, которая может заинтересовать и привлечь в Баку большой поток туристов из разных стран мира. А поток туристов — это приток прибыли в экономику государства».

У.Новрузов уверен, что шопинг-фестиваль — это «своего рода праздник для туристов, с развлечениями и концертами где можно сделать покупки, и конечно же, отведать нашу превосходную азербайджанскую кухню, а завершить все это чаепитием в чайхане».

Он отметил, что гордится своими азербайджанскими корнями, и рекомендует всем обязательно съездить в Азербайджан:

«Даже после всего увиденного в ходе гастролей по миру, каждый раз оказавшись в Баку, я удивляюсь и восхищаюсь преобразившимся городом. Здесь, в Америке я стал чаще слышать об Азербайджане, часто встречаю людей, которые уже посетили или собираются в Баку, Они с восторгом отзываются о поездке в нашу замечательную страну и о гостеприимстве нашего народа.

Возможно это связано с проведением таких крупных мероприятий, как Евровидение, Первые Европейские игры, и Гран-При Формулы-1. От себя лично хочу порекомендовать всем, кто читает эти слова — обязательно съездить в Азербайджан. Уверяю, что вы не пожалеете!», - отметил артист, добавив, что постарается лично принять участие на следующем Бакинском шопинг-фестивале.

A.C.

