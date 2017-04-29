В Азербайджане готовится законопроект по оптимизации взносов по соцстрахованию (версия 2)
2017-04-29 12:09 | www.trend.az | 2
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится законопроект по оптимизации взносов по обязательному государственному социальному страхованию, сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев на ежегодном собрании членов общественного объединения "Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана" (TUİB).
По его словам, в ближайшее время в парламент будут направлены законопроекты по регулированию трудовых отношений и социальному страхованию.
В настоящее время ставка отчислений на обязательное социальное страхование в Азербайджане формируется из двух источников: отчислений, производимых работодателем в размере 22 процентов от фонда зарплаты по предприятию, а также удержаний в три процента из зарплаты самого работника.
С 2008 года снижена ставка отчислений по социальному страхованию для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, и введена единая ставка для землевладельцев. По действующему закону "О социальном страховании", индивидуальные предприниматели, занятые в торговле, на транспорте, в строительстве, ежемесячно платят на обязательное соцстрахование 50 процентов от минимальной зарплаты, тогда как ранее было 70 процентов, а в других сферах деятельности - 20 процентов (40 процентов).
Для работников семейных сельских хозяйств введена ставка в шесть процентов от минимальной зарплаты.
"Считаю, что это [социальное страхование] имеет особое значение для работодателей. В то же время в Азербайджане начнется внедрение системы страхования от безработицы, и соответствующий законопроект уже находится в парламенте", - добавил замминистра.
Предполагается, что на обязательное страхование от безработицы население Азербайджана будет направлять один процент от размера своей заработной платы.
Исаев также напомнил, что в настоящее время в республике реализуется пилотный проект по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). При разработке этой системы был использован опыт Турции, добавил замминистра.
По его словам, ОМС является важной системой, потому что, в отличие от пенсии, которая также является видом социального страхования, страховой случай может произойти намного раньше. "Подход к пенсионному страхованию иной - чтобы получить пенсию, необходимо достичь пенсионного возраста. Но при ОМС страховой случай может произойти и на следующий день после получения страховки, что важно для социального обеспечения", - сказал Исаев.
(Автор: Азад Гасанли)