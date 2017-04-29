В Азербайджане готовится законопроект по оптимизации взносов по соцстрахованию (версия 2)

2017-04-29 12:09 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится законопроект по оптимизации взносов по обязательному государственному социальному страхованию, сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев на ежегодном собрании членов общественного объединения "Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана" (TUİB).

По его словам, в ближайшее время в парламент будут направлены законопроекты по регулированию трудовых отношений и социальному страхованию.

В настоящее время ставка отчислений на обязательное социальное страхование в Азербайджане формируется из двух источников: отчислений, производимых работодателем в размере 22 процентов от фонда зарплаты по предприятию, а также удержаний в три процента из зарплаты самого работника.

С 2008 года снижена ставка отчислений по социальному страхованию для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, и введена единая ставка для землевладельцев. По действующему закону "О социальном страховании", индивидуальные предприниматели, занятые в торговле, на транспорте, в строительстве, ежемесячно платят на обязательное соцстрахование 50 процентов от минимальной зарплаты, тогда как ранее было 70 процентов, а в других сферах деятельности - 20 процентов (40 процентов).

Для работников семейных сельских хозяйств введена ставка в шесть процентов от минимальной зарплаты.

"Считаю, что это [социальное страхование] имеет особое значение для работодателей. В то же время в Азербайджане начнется внедрение системы страхования от безработицы, и соответствующий законопроект уже находится в парламенте", - добавил замминистра.

Предполагается, что на обязательное страхование от безработицы население Азербайджана будет направлять один процент от размера своей заработной платы.

На страхование от безработицы граждане Азербайджана будут перечислять процент от зарплаты

Исаев также напомнил, что в настоящее время в республике реализуется пилотный проект по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). При разработке этой системы был использован опыт Турции, добавил замминистра.

По его словам, ОМС является важной системой, потому что, в отличие от пенсии, которая также является видом социального страхования, страховой случай может произойти намного раньше. "Подход к пенсионному страхованию иной - чтобы получить пенсию, необходимо достичь пенсионного возраста. Но при ОМС страховой случай может произойти и на следующий день после получения страховки, что важно для социального обеспечения", - сказал Исаев.

(Автор: Азад Гасанли)