Предприниматели в Азербайджане не хотят платить за нанесение ущерба экологии - замминистра

2017-04-29 12:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существуют проблемы с выплатой взносов за нанесение ущерба окружающей среде, считает заместитель министра экологии и природных ресурсов Новруз Гулиев.

По его словам, в советские годы защите окружающей среды не уделялось никакого внимания, но после обретения независимости Азербайджан начал уделять этому вопросу особое внимание. Тем не менее, определённые проблемы в этой сфере еще остаются, добавил замминистра.

"В сфере охраны окружающей среды есть такой принцип: тот, кто загрязняет окружающую среду, тот и должен платить, чтобы ее восстановить. К сожалению, в Азербайджане подобные взносы осуществлялись в 90-е годы, сейчас по сравнению с тем периодом нам поступают копейки. Мы стараемся довести уровень взносов до европейского уровня, но те, кто загрязняет окружающую среду, оказывают сопротивление", - сказал Гулиев.

Для сравнения замминистра привёл пример стран Балтии, где в фонды по охране окружающей среды поступают миллионы от компаний, которые наносят ущерб экологии.

По мнению Гулиева, министерству следует начать соответствующие работы с депутатами парламента Азербайджана, чтобы решить эту проблему.

(Автор: Азад Гасанли)

