Эльчин Гулиев и Айдын Алиев проверили организацию услуг в аэропорту

2017-04-29 12:31 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе ГПС, ситуация в связи с исполнением поручений, вытекающих из подписанного президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым распоряжения 20 апреля 2017 года «О дополнительных мерах по ускорению туристического потока в Азербайджан» накануне предстоящих в нашей стране мероприятий международного масштаба – IV Игр исламской солидарности и «Формулы-1», была оценена положительно. Кроме того, был проведен обмен мнениями о еще большем усилении совместной деятельности.

Были даны рекомендации и конкретные поручения по усилению мер в связи с обеспечением безопасности границы с точки зрения значительного увеличения объема в последнее время пассажирских и грузовых перевозок, а также по ускорению и более эффективной организации пограничного и таможенного контроля за пересекающими границу лицами, транспортными средствами и грузами.

В будущем планируется проведение подобных мероприятий и на контрольно-пропускных пунктах.