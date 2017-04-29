На территории Азербайджана ожидаются грозы и дожди

2017-04-29 12:42 | www.apa.az | 3

Однако ночью местами возможны дожди.

Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12°, днем 16-21° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. Днем в большинстве районов в основном будет без осадков, кое-где возможен туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-6° тепла, днем 7-12° тепла.