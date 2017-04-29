В Азербайджане сократилось число выпускников школ

2017-04-29 12:39 | www.oxu.az | 4

За последние 7 лет в Азербайджане число выпускников средних школ сократилось на 11%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в годовом отчете министерства образования.

С 2010 до 2015 года число выпускников сокращалось с каждым годом. В 2010 число выпускников составило 97328 человек, а в 2014 году - упало до 84878 человек. В 2015 году число выпускников выросло на 3486 человек, а 2016 году эта цифра вновь сократилась на 1212.

В целом, по сравнению с 2010 годом в 2016 году число выпускников сократилось на 11%, а абитуриентов – на 10%.

Каждый год число предлагаемых мест в высших учебных заведениях растет, что увеличивает шансы абитуриентов на поступление. В 2016 году число предлагаемых мест выросло по сравнению с прошлым годом на 7,5% или на 2905. В 2010 году план приема составил 30510 человек, в 2011 – 31419 человек, в 2012 году – 34098 человек, в 2013 году – 36537 человек, в 2014 году – 37841 человек, в 2015 году – 38831 и наконец, в 2016 году – 41736.

Э.А.

