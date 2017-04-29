В Азербайджане пришло время создать EXIM Bank - TUIB (версия 2)

2017-04-29 12:40 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Пришло время создать в Азербайджане экспортно-импортный банк (EXIM Bank), считает председатель общественного объединения "Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана" (TUİB) Али Ихсан Генч.

Выступая на ежегодном собрании членов TUİB в субботу, он отметил, что такой банк позволит развить ненефтяной сектор и увеличить объём инвестиций в экономику страны.

В свою очередь, Всемирный банк (ВБ) предлагает Азербайджану создать Банк развития. Причем такая идея также рассматривалась на базе Международного банка Азербайджана (МБА).

ВБ сохраняет интерес к созданию в Азербайджане Банка развития (Эксклюзив)

Экспортно-импортные банки - это государственные или полугосударственные учреждения, цель которых осуществлять долгосрочное кредитование экспорта, рефинансировать или гарантировать кредиты частных банков. Подобные банки существуют во многих странах мира, например в Японии, Франции, США, Чехии и в других странах.

EXIM Bank может варьировать свою долю участия в сделках, например, принимая на себя наиболее сложную часть расходов и таким образом привлекая частный капитал в наименее прибыльные или наиболее рискованные сектора экономики.

(Автор: Азад Гасанли)