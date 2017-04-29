Прогноз погоды от синоптиков

2017-04-29 12:52 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтр ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью местами возможны дожди. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем 16-21, в Баку ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 20-25, в горах ночью 2-6, днем 7-12 градусов тепла.

З.Г.