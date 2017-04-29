TUİB встретится с депутатами Азербайджана для обсуждения проблемы безналичных расчётов (версия 2)

2017-04-29 12:57 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Члены общественного объединения "Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана" (TUİB) планируют встретиться с представителями парламента Азербайджана для обсуждения последних поправок в законодательство, сказал председатель TUİB Али Ихсан Генч на ежегодном собрании членов организации в субботу в Баку.

По его словам, в целом различные изменения в законодательные акты имеют позитивный эффект, однако другие изменения, в частности связанные с безналичными расчетами, вызывают определённые сложности для бизнеса.

В Азербайджане с 2017 года наличные расчеты крупных предпринимателей, действующих в сферах торговли и общественного питания, ограничены суммой до 30 тысяч манатов в месяц.

Согласно закону "О безналичных расчетах", ограничение наличных расчетов до 30 тысяч манатов в месяц затрагивает предпринимателей, действующих в сферах торговли и общественного питания, ежемесячный оборот которых в течение 12 месяцев превышает 200 тысяч манатов. Для других налогоплательщиков ограничение составляет 15 тысяч манатов в месяц.

В то же время, согласно закону, сотрудники крупных предприятий должны получать зарплату в безналичной форме. Исключение составляют лица, действующие в сферах торговли и общественного питания, ежемесячный оборот которых в течение 12 месяцев не превышает 200 тысяч манатов.

В случае нарушения требований этого закона предусмотрены финансовые санкции в размере 10 процентов от проводимых операций, если нарушение совершается во второй раз, штраф составит 20 процентов, в третий раз и более - 40 процентов.

Официальный курс на 29 апреля составляет 1,7025 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)