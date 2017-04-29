Из-за своих шуток Иван Ургант стал персоной нон грата в Лебедяни – ВИДЕО

2017-04-29 12:58 | www.oxu.az | 3

В среду, 26 апреля, телеведущий Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» подшутил над жителями города Лебедянь, что расположен в Липецкой области. Вот только местные власти сочли высказывания шоумена неуместными. Причем настолько, что объявили его персоной нон грата.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru, накануне выхода программы на складе компании PepsiСo в Лебедяни произошла авария, в результате которой до 28 миллионов литров сока разлилось по городским улицам, а также попали в реку Дон.

«И следующая новость: Липецкая область с сегодняшнего дня переименована в Липкую область. Сейчас готовится переиздание романа Михаила Шолохова с названием «Сладкий Дон». Свершилось пророчество Юрия Антонова: пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, а на Томатной улице я постою в пюре...

Я обращаюсь к местной администрации: это не авария, друзья, не думайте, что это авария. Это удача. Не убирайте улицы! Дождитесь теплой погоды: сок начнет бродить. Падайте в лужи — вот вам и День города!», - сказал телеведущий в своей программе.

Такие высказывания оскорбили жителей и администрацию города:

«Даже если Иван Ургант бесплатно приедет выступать в Лебедянь, мы его теперь не пустим. Что, мы свиньи?», - сообщил первый замглавы администрации Лебедянского района Валерий Головань порталу GOROD48.

«Это же не первое апреля! Здесь беда, люди едва не погибли, двух человек в течение нескольких часов снимали с 40-метровой высоты. Я Урганта не уважаю, а его слова считаю обидными и глупыми», - добавил чиновник.

25 апреля на заводе ОАО «ЭКЗ Лебедянский» компании PepsiСo рухнула крыша склада. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров. Два человека были заблокированы в строительной люльке на высоте 38 метров.

A.C.

