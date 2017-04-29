В Баку провели комплексные мероприятия, задержаны 11 человек

2017-04-29 13:05 | www.oxu.az | 3

С целью образцовой охраны общественного порядка и безопасности, предотвращения и раскрытия преступлений, а также обеспечения безопасности дорожного движения Главное управление полиции города Баку вместе с территориальными органами полиции провели комплексные мероприятия.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Report.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий за совершение различных преступлений были задержаны 11 человек, было установлено местоположение 30 лет, находившихся в розыске, и они были задержаны.

Кроме того, в отношении 151 гражданина были приняты соответствующие меры за ведение уличной торговли, задержаны 54 попрошайки, а также 1730 лиц, нарушивших правила паспортного режима.

Также были выявлены случаи местного хулиганства, антисанитарии, незаконного строительства и другие случаи.