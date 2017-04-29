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Бывший заместитель главы ИВ: «В МНБ Ильгар Алиев сказал мне, что из машины моего сына могут обнаружить оружие и наркотики»

2017-04-29 13:15 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, во время следствия Алекбер Гейдаров сказал, что с 2001 по 2013 года занимал должность первого заместителя главы Исполнительной власти Хазарского района. По словам Алекбера Гейдарова, его отвели к заместителю начальника Антитеррористического центра Ильгару Алиеву: «Ильгар Алиев сказал мне, что Эльдару Махмудову доложили о том, что я вызван сюда. Он сказал, что я продавал земельные участки по поддельному распоряжению. Я возразил, сказал, что не имею отношения к этому. В ответ он напомнил мне о том, что у меня есть сын. Он сказал, что из машины моего сына могут обнаружить оружие или наркотики, чтобы я задумался об этом и подумал о сыне.

Затем Ильгар Алиев указал пальцем на цифру 5 и потребовал у меня 500 тысяч манатов. Я сказал, что у меня нет таких денег. Потом Ильгар Алиев написал на бумаге 300 тысяч манатов, сказав, что это последняя цифра, и потребовал, чтобы я принес эти деньги на следующий день. Во время разговора Ильгар сказал, что эти деньги достанутся не ему, что большая часть денег будет передана министру и начальникам управлений, а ему всего лишь останется небольшая сумма. Я снова сказал, что не смогу найти эти деньги за один день. Попросил дать мне время. Тогда Ильгар Алиев потребовал, чтобы я принес эти деньги через неделю, и поручил, чтобы я никому не говорил об этом. Я согласился с ним».

По словам потерпевшего, он взял деньги в долг у своих знакомых и через неделю передал Ильгару Алиеву. Во время дачи показаний в качестве обвиняемого лица Эльчин Гулиев сказал, что не знает Алекбера Гейдарова, что не помним о том, чтобы тот был вызван в МНБ.

Отметим, обвиняемый Ильгар Алиев после ареста повесился в изоляторе.

Бывшему начальнику Антитеррористического центра упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Эльчину Гулиеву предъявлены обвинения по статьям 145.3, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.2, 302.2, 308.2, 309.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. 

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