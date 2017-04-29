Зияд Самедзаде: В работе банков имеются серьезные недостатки

2017-04-29 13:15 | www.oxu.az | 4

Как ученый-экономист, я должен признать, что на сегодняшний день в деятельности азербайджанских банков имеются серьезные недочеты.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сегодня на заседании Общественного объединения промышленников и деловых людей Турции и Азербайджана заявил депутат Милли Меджлиса Зияд Самедзаде.

Депутат также коснулся вопроса дефицита валюты в стране:

«Полагаю, что мы не должны допускать слишком большого дефицита валюты в стране».

З.Г.