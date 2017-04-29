Завтра в Баку ожидается до 20 градусов тепла

2017-04-29 13:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако ночью местами возможен дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем - 16-21 градус тепла, в Баку ночью - 9-11, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди с грозами, днем в большинстве районов преимущественно без осадков, местами возможен туман, ветер - восточный.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью – 2-6 градусов тепла, днем – 7-12 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)