Украина опубликовала в сети проморолик к Евровидению с видами Крыма

2017-04-29 13:25 | www.oxu.az | 3

В честь грядущего песенного конкурса «Евровидение» в сети появился украинский проморолик, в котором используются кадры с достопримечательностями Крыма, передает Oxu.Az со ссылкой на russian.rt.com.

В 30-секундном видео под названием «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие» можно увидеть знаменитую достопримечательность полуострова — Ласточкино гнездо, расположенное на Аврориной скале.

Также в ролике показаны улицы Киева и Львова, а также склоны Карпат. Видеоряд сопровождается мелодией песни колумбийской певицы Шакиры.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что дальнейшее участие России в песенном конкурсе «Евровидение», который в 2017 году проводится в Киеве, не имеет смысла.

A.C.

