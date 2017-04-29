Гражданина Азербайджана застрелили в центре Петербурга

2017-04-29 13:38 | www.oxu.az | 2

Гражданина Азербайджана застрелили в Московском районе Петербурга вечером 28 апреля.

Как передает Oxu.Az, по информации «Фонтанки», тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли возле дома 148, корпус 2, по Ленинскому проспекту.

Около 10 часов вечера его обнаружили полицейские после звонка приятеля погибшего. Известно, что стрелявшие скрылись на чёрном «Инфинити».

По предварительной информации, погибший жил в этом же доме. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

С.Б.

