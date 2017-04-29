Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане для комфортной жизни людей вложены инвестиции в большом объеме (версия 2)

2017-04-29 13:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Катара Шейха Хамада бин Касима бин Джабира аль Тани.

Хамад бин Касим бин Джабир аль Тани сказал, что стал свидетелем невероятно больших перемен в Азербайджане в течение 10 лет, прошедших с его визита в страну, и отметил, что восхищен проводимыми в столице большими процессами благоустройства и развития. Хамад бин Касим бин Джабир аль Тани с удовлетворением отметил, что в Азербайджан уже прибывают многочисленные туристы из Катара и региона, в котором расположена его страна.

Президент Ильхам Алиев коснулся проводимых в Азербайджане в последние годы работ по развитию и благоустройству, сказал, что для комфортной жизни людей вложены инвестиции в большом объеме. Глава государства рассказал о проводимой в Азербайджане, в том числе в городе Баку, широкомасштабной работе.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями вокруг вопросов, связанных с развитием сотрудничества между двумя странами в сферах воздушного транспорта, туризма, сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, совместного инвестирования, была отмечена важность расширения двусторонних азербайджано-катарских отношений.