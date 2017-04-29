Следственный комитет России обвиняет Яценюка в расстреле российских военных в Чечне

2017-04-29 13:49 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в распространенной Следственным комитетом России информации говорится, что Яценюк участвовал в пытках и убийствах пленных военнослужащих в Грозном 7 января 1995 года.

Кроме того, бывший украинский политик был замечен «как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года».

«По обвинению в совершении особо тяжких преступлений Яценюк был объявлен в международный розыск. Кроме того, СКР были подготовлены материалы, которые уже направлены в Интерпол. Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству», — говорится в пресс-релизе СК России.

Отметим, в конце марта суд Ессентуков заочно арестовал бывшего главу украинского кабмина по делу о боевых действиях в Чечне. Ему предъявлено обвинение по статье «Бандитизм».

Яценюк возглавлял кабинет министров Украины с 2014 по 2016 год.

По различным данным, в первой чеченской кампании на стороне боевиков могли воевать до 100 украинских наемников, в основном из различных националистических организаций.