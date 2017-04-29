AZ EN RU TR

Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-04-29 14:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0003 маната (0,0176 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70238 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

17 апреля

1,7026

24 апреля

1,7022

18 апреля

1,7026

25 апреля

1,7022

19 апреля

1,7022

26 апреля

1,7025

20 апреля

1,7022

27 апреля

1,7025

21 апреля

1,7022

28 апреля

1,7025

Средний курс за неделю

1,70236

Средний курс за неделю

1,70238

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0011 маната (0,0595 процентов). Средневзвешенный курс составил 1,85328 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

17 апреля

1,8080

24 апреля

1,8484

18 апреля

1,8124

25 апреля

1,8492

19 апреля

1,8246

26 апреля

1,8627

20 апреля

1,8260

27 апреля

1,8566

21 апреля

1,8242

28 апреля

1,8495

Средний курс за неделю

1,81904

Средний курс за неделю

1,85328

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0005 маната (1,64 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,03022 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

17 апреля

0,0303

24 апреля

0,0304

18 апреля

0,0305

25 апреля

0,0305

19 апреля

0,0303

26 апреля

0,0304

20 апреля

0,0301

27 апреля

0,0299

21 апреля

0,0303

28 апреля

0,0299

Средний курс за неделю

0,0303

Средний курс за неделю

0,03022

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0056 маната (1,187 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,47566 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

17 апреля

0,4680

24 апреля

0,4718

18 апреля

0,4593

25 апреля

0,4764

19 апреля

0,4655

26 апреля

0,4759

20 апреля

0,4638

27 апреля

0,4768

21 апреля

0,4676

28 апреля

0,4774

Средний курс за неделю

0,46484

Средний курс за неделю

0,47566

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 32,048 маната (1,47 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2159,87678 маната.

Изменение стоимости унции золота:

17 апреля

2186,3938

24 апреля

2181,9651

18 апреля

2186,3938

25 апреля

2160,7727

19 апреля

2177,0287

26 апреля

2158,4295

20 апреля

2177,1989

27 апреля

2148,2996

21 апреля

2182,3906

28 апреля

2149,9170

Средняя стоимость за неделю

2181,88116

Средняя стоимость за неделю

2159,87678

(Автор: Азад Гасанли)

24.04.2017

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər