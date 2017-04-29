Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
2017-04-29 14:06 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0003 маната (0,0176 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70238 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
17 апреля
|
1,7026
|
24 апреля
|
1,7022
|
18 апреля
|
1,7026
|
25 апреля
|
1,7022
|
19 апреля
|
1,7022
|
26 апреля
|
1,7025
|
20 апреля
|
1,7022
|
27 апреля
|
1,7025
|
21 апреля
|
1,7022
|
28 апреля
|
1,7025
|
Средний курс за неделю
|
1,70236
|
Средний курс за неделю
|
1,70238
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0011 маната (0,0595 процентов). Средневзвешенный курс составил 1,85328 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
17 апреля
|
1,8080
|
24 апреля
|
1,8484
|
18 апреля
|
1,8124
|
25 апреля
|
1,8492
|
19 апреля
|
1,8246
|
26 апреля
|
1,8627
|
20 апреля
|
1,8260
|
27 апреля
|
1,8566
|
21 апреля
|
1,8242
|
28 апреля
|
1,8495
|
Средний курс за неделю
|
1,81904
|
Средний курс за неделю
|
1,85328
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0005 маната (1,64 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,03022 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
17 апреля
|
0,0303
|
24 апреля
|
0,0304
|
18 апреля
|
0,0305
|
25 апреля
|
0,0305
|
19 апреля
|
0,0303
|
26 апреля
|
0,0304
|
20 апреля
|
0,0301
|
27 апреля
|
0,0299
|
21 апреля
|
0,0303
|
28 апреля
|
0,0299
|
Средний курс за неделю
|
0,0303
|
Средний курс за неделю
|
0,03022
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0056 маната (1,187 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,47566 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
17 апреля
|
0,4680
|
24 апреля
|
0,4718
|
18 апреля
|
0,4593
|
25 апреля
|
0,4764
|
19 апреля
|
0,4655
|
26 апреля
|
0,4759
|
20 апреля
|
0,4638
|
27 апреля
|
0,4768
|
21 апреля
|
0,4676
|
28 апреля
|
0,4774
|
Средний курс за неделю
|
0,46484
|
Средний курс за неделю
|
0,47566
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 32,048 маната (1,47 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2159,87678 маната.
|
Изменение стоимости унции золота:
|
17 апреля
|
2186,3938
|
24 апреля
|
2181,9651
|
18 апреля
|
2186,3938
|
25 апреля
|
2160,7727
|
19 апреля
|
2177,0287
|
26 апреля
|
2158,4295
|
20 апреля
|
2177,1989
|
27 апреля
|
2148,2996
|
21 апреля
|
2182,3906
|
28 апреля
|
2149,9170
|
Средняя стоимость за неделю
|
2181,88116
|
Средняя стоимость за неделю
|
2159,87678
(Автор: Азад Гасанли)
|24.04.2017