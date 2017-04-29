Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-04-29 14:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0003 маната (0,0176 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70238 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 17 апреля 1,7026 24 апреля 1,7022 18 апреля 1,7026 25 апреля 1,7022 19 апреля 1,7022 26 апреля 1,7025 20 апреля 1,7022 27 апреля 1,7025 21 апреля 1,7022 28 апреля 1,7025 Средний курс за неделю 1,70236 Средний курс за неделю 1,70238

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0011 маната (0,0595 процентов). Средневзвешенный курс составил 1,85328 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 17 апреля 1,8080 24 апреля 1,8484 18 апреля 1,8124 25 апреля 1,8492 19 апреля 1,8246 26 апреля 1,8627 20 апреля 1,8260 27 апреля 1,8566 21 апреля 1,8242 28 апреля 1,8495 Средний курс за неделю 1,81904 Средний курс за неделю 1,85328

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0005 маната (1,64 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,03022 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 17 апреля 0,0303 24 апреля 0,0304 18 апреля 0,0305 25 апреля 0,0305 19 апреля 0,0303 26 апреля 0,0304 20 апреля 0,0301 27 апреля 0,0299 21 апреля 0,0303 28 апреля 0,0299 Средний курс за неделю 0,0303 Средний курс за неделю 0,03022

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0056 маната (1,187 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,47566 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 17 апреля 0,4680 24 апреля 0,4718 18 апреля 0,4593 25 апреля 0,4764 19 апреля 0,4655 26 апреля 0,4759 20 апреля 0,4638 27 апреля 0,4768 21 апреля 0,4676 28 апреля 0,4774 Средний курс за неделю 0,46484 Средний курс за неделю 0,47566

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 32,048 маната (1,47 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2159,87678 маната.

Изменение стоимости унции золота: 17 апреля 2186,3938 24 апреля 2181,9651 18 апреля 2186,3938 25 апреля 2160,7727 19 апреля 2177,0287 26 апреля 2158,4295 20 апреля 2177,1989 27 апреля 2148,2996 21 апреля 2182,3906 28 апреля 2149,9170 Средняя стоимость за неделю 2181,88116 Средняя стоимость за неделю 2159,87678

(Автор: Азад Гасанли)