В Баку полиция приступила к комплексным мероприятиям

2017-04-29 14:15 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в управлении, в результате оперативно-розыскных мероприятий за совершение различных преступлений были задержаны 11 человек, было установлено местонахождение 30 разыскиваемых человек. Кроме того, в отношении 151 гражданина были приняты соответствующие меры за торговлю на улице, 54 человека были задержаны за попрошайничество. В отношении 1730 человек были приняты соответствующие меры за нарушение правил паспортного режима, за хулиганство, антисанитарию, незаконное проведение строительных работ и другие факты.

В рамках комплексных мер с целью обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками Государственной дорожной полиции были составлены 1700 протоколов в связи с нарушением правил дорожного движения на территории столицы, в том числе в отношении 161 водителя, допустившего грубое нарушение правил, составлены протоколы об административном нарушении. За использование полифонических громких сигналов, нестандартных глушителей, фар, шторок, пленок и других запрещенных автомобильных аксессуаров 13 транспортных средств были отправлены на временную штрафную стоянку. Были выявлены 139 автомобиля, водители которых не оплатили штрафы. Кроме того, сотрудники полиции задержали 20 человек за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии, 991 водителя за нарушение правил остановки-стоянки, одного автохулигана и 854 пешеходов, перешедших дорогу в запрещенных местах. В их отношении были приняты соответствующие меры.

На территории столицы мероприятия продолжаются