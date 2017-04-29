Любимые песни и популярные исполнители: Шаиг Ягубов отметил 20-летие творческой деятельности (ФОТО)

2017-04-29 14:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры имени Али Амирова поселка Локбатан Гарадагского района Баку состоялся концерт, посвященный 20-летию творческой деятельности автора и исполнителя бакинского шансона Шаига Ягубова, сообщили Trend Life организаторы вечера.

В мероприятии приняли участие известные азербайджанские исполнители, популярные артисты, многочисленные поклонники творчества Шаига Ягубова, гости из России, Украины, Литвы, Грузии и Германии.

На вечере прозвучали шлягеры исполнителя и композиции, написанные на слова замечательных поэтов современности, а также сочинения самого автора.

В концерте приняли участие легендарный исполнитель шансона Айдынчик, прима бакинского шансона Джамиля Азиз, маэстро Акиф Искендерли и другие.

Дружеская теплая атмосфера, любимые песни и популярные исполнители, много приятных и запоминающихся моментов – так Шаиг Ягубов отметил 20-летие творческой деятельности. От друзей и коллег в этот знаменательный день он услышал нескончаемый поток пожеланий творческих успехов.

В заключение вечера Шаиг Ягубов выразил признательность всем участникам программы, пообещав поклонникам и впредь радовать их своим творчеством.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)