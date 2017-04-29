Azersun Holding планирует занять до 30% фармрынка Азербайджана

2017-04-29 14:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Компания Azersun Holding планирует занять 20-30 процентов фармацевтического рынка Азербайджана, сказал в субботу журналистам главный исполнительный директор холдинга Саваш Узан.

В настоящее время Azersun Holding совместно с правительством Азербайджана в лице Азербайджанской инвестиционной компании и иранской Tamin Pharmaceutical Investment Company строит в Пираллахинском промышленном парке завод по производству лекарств.

Как сказал Саваш Узан, доля Azersun Holding будет зависеть от производственной мощности самого завода.

По его словам, строительство завода планируется завершить в 2018 году.

К строительству завода приступили в начале этого года. Предполагается, что в него будет вложено более 20 миллионов долларов.

На первом этапе на заводе планируется выпускать 200 миллионов таблеток и капсул ежегодно, 84 наименования лекарственных препаратов, в том числе основные виды лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, инфекционных и неинфекционных болезней, а также различные виды антибиотиков и обезболивающих.

(Автор: Азад Гасанли)