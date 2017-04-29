На стройке мечети на севере Турции произошло обрушение, есть погибшие и раненые

2017-04-29 14:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В районе Атакум турецкого ила (области) Самсун во время заливки бетона на стройке мечети обрушился арматурный каркас, три человека погибли, пишет в субботу газета Milliyet.

Как сообщает издание, под завалами осталось много людей. По предварительным данным, в ходе спасательной операции из-под завалов были извлечены шестеро рабочих, в том числе трое погибших.

На место происшествия направлено много машин скорой помощи. Операция по разбору завалов продолжается.

(Текст: Талех Агавердиев)