Советник главы представительства ЕС в Азербайджане: «Бакинский Шопинг Фестиваль может превратиться в новый бренд»

2017-04-29 14:28 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявил первый советник руководителя представительства Евросоюза в Азербайджане Денис Даниилидис.

По его словам, в этом регионе, где существует сильная конкуренция, Баку обладает рядом преимуществ: «Баку имеет воздушное сообщение с зарубежными, в частности, арабскими странами и располагает современной инфраструктурой. Кроме того, государственный заповедник «Ичеришехер», включенный в список охраняемых культурных памятников UNESCO, богатая кухня и гостеприимство жителей отличают Баку от других городов.

Бакинский Шопинг Фестиваль может стать брендом и с помощью специальных выгодных предложений прославить столицу Азербайджана как популярное торговое пространство. Я считаю, что масштабы фестиваля можно увеличить с помощью большого количества культурных мероприятий, предложений от местных и иностранных дизайнеров, модельеров».

Господин Даниилидис считает, что географическое положение на стыке Востока и Запада, наличие большого количества европейских брендовых магазинов привлекает огромное количество туристов из Ирана и стран Персидского залива. Но на фестиваль возможно привлечь и европейских туристов: «Для этого предприняты все шаги. Наряду с высоким уровнем авиасообщения с Европой, приобретение электронных виз через службу «ASAN» открывает большие возможности для того, чтобы туристы выбрали именно Баку в качестве места для отдыха и шопинга».