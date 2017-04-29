При обрушении мечети в Турции погибли три человека

2017-04-29 14:36 | www.oxu.az | 4

В районе Атакум турецкого ила (области) Самсун во время заливки бетона на стройке мечети обрушился арматурный каркас, три человека погибли.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет в субботу газета Milliyet.

Как сообщает издание, под завалами осталось много людей. По предварительным данным, в ходе спасательной операции из-под завалов были извлечены шестеро рабочих, в том числе трое погибших.

На место происшествия направлено много машин скорой помощи. Операция по разбору завалов продолжается.

С.Б.

