В Национальной арене гимнастики в Баку прекрасная атмосфера - российская сортсменка

2017-04-29 14:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку прекрасная атмосфера, сказала Trend в субботу российская гимнастка Александра Солдатова.

Спортсменка осталась не очень довольна своими выступлениями во второй день соревнований.

"Во-первых, у меня был небольшой перерыв в две недели, я не выступала. К тому же мы вносили изменения в программу с лентой. Может быть, судьям и зрителям это не очень заметно, но малейшие изменения в программе дают большой сбой. Надо делать элементы по много раз, видимо, мне мнение хватило времени. Были небольшие помарки", - сказала Солдатова.

Отметим, что выступление Солдатовой с булавами сопровождается музыкой Гара Гараева "Тропою грома".

"Выбор музыки наш, делали его еще в сентябре месяце, особой какой-то задумки не было", - сказала Солдатова.

Спортсменка добавила, что в Баку в Национальной арене гимнастики прекрасная атмосфера, и поблагодарила азербайджанских болельщиков за поддержку.

В субботу стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Во второй день проходят квалификационные соревнования по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с булавами и лентой, а также по групповым выступлениям с тремя мячами и двумя скакалками.

По итогам квалификационного раунда групповых упражнений, прошедшего в первый день соревнований, сборная Азербайджана в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой вышла в финал в упражнении с обручами.

В соревнованиях участвуют 94 гимнастки из 21 страны. 37 спортсменок выступают в индивидуальной программе, а 57 гимнасток принимают участие в составе 10 групповых команд. Финалы будут проводиться в последний день турнира в воскресенье.

(Автор: Максим Цурков)