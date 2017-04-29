В Национальной арене гимнастики в Баку прекрасная атмосфера - российская сортсменка
2017-04-29 14:32 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку прекрасная атмосфера, сказала Trend в субботу российская гимнастка Александра Солдатова.
Спортсменка осталась не очень довольна своими выступлениями во второй день соревнований.
"Во-первых, у меня был небольшой перерыв в две недели, я не выступала. К тому же мы вносили изменения в программу с лентой. Может быть, судьям и зрителям это не очень заметно, но малейшие изменения в программе дают большой сбой. Надо делать элементы по много раз, видимо, мне мнение хватило времени. Были небольшие помарки", - сказала Солдатова.
Отметим, что выступление Солдатовой с булавами сопровождается музыкой Гара Гараева "Тропою грома".
"Выбор музыки наш, делали его еще в сентябре месяце, особой какой-то задумки не было", - сказала Солдатова.
Спортсменка добавила, что в Баку в Национальной арене гимнастики прекрасная атмосфера, и поблагодарила азербайджанских болельщиков за поддержку.
В субботу стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.
Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.
Во второй день проходят квалификационные соревнования по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с булавами и лентой, а также по групповым выступлениям с тремя мячами и двумя скакалками.
По итогам квалификационного раунда групповых упражнений, прошедшего в первый день соревнований, сборная Азербайджана в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой вышла в финал в упражнении с обручами.
В соревнованиях участвуют 94 гимнастки из 21 страны. 37 спортсменок выступают в индивидуальной программе, а 57 гимнасток принимают участие в составе 10 групповых команд. Финалы будут проводиться в последний день турнира в воскресенье.
(Автор: Максим Цурков)