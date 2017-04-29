Главы погранслужбы и таможни Азербайджана провели проверку в Международном аэропорту Гейдар Алиев

2017-04-29 14:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Глава Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайдажана, командующий пограничными войсками генерал-полковник Эльчин Гулиев и председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) генерал-полковник Айдын Алиев проверили организацию службы в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщили Trend в субботу в пресс-службе ГПС, проверялось исполнение поручений в преддверии крупномасштабных международных мероприятий, которые пройдут в стране, в том числе IV Игр исламской солидарности и соревнований Формула 1, а также поручений, вытекающих из распоряжения Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по увеличению потока туристов в страну" от 20 февраля 2017 году. Исполнение было оценено положительно. Состоялся обмен мнениями о дальнейшем усилении совместной деятельности.

Были даны рекомендации и конкретные поручения в связи с усилением мер по обеспечению пограничной безопасности с учетом значительного увеличения в последнее время объема пассажирских и грузоперевозок, а также по ускорению и более эффективной организации пограничного и таможенного контроля пересекающих границ лиц, транспортных средств и грузов.

В будущем планируется проведение подобных мероприятий и на других контрольно-пропускных пунктах государственной границы.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)