Цель решения ПАСЕ - оказать давление на Турцию - азербайджанский депутат

2017-04-29 14:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с восстановлением мониторинга в отношении Турции является необоснованным, несправедливым и предвзятым, сказал Trend в субботу депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы.

По его словам, это решение преследует цель оказать давление на Турцию.

"Некоторые круги не заинтересованы в сильной, стабильной Турции. Они хотят видеть в этой стране анархию. Турция не примет это решение ПАСЕ и обязательно соответствующим образом ответит", - сказал депутат.

Напомним, что недавно большинство депутатов ПАСЕ проголосовало за резолюцию, которая предполагает возвращение Турции под режим мониторинга.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)