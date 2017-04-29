Сотрудник МНБ повесился в гараже из-за угроз Эльчина Гулиева и Ильгара Алиева

2017-04-29 15:11 | www.apa.az | 3

В обвинительном акте по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и других нашли отражение интересные факты по эпизоду суицида сотрудника МНБ Малика Мустафаева.



Как сообщает АПА, согласно обвинению, 6 сентября 2014 года Эльчин Гулиев вызвал Малика Мустафаева в свой служебный кабинет. Он принял М.Мустафаева с 15:35 до 19:05. Эльчин Гулиев сказал, что его брат Матлаб Мустафаев посчитал безосновательным освобождение его от должности главного консультанта территориального отдела № 2 по городу Баку Государственного комитета по вопросам имущества. В связи с чем он начал адресовать в различные государственные структуры и СМИ заявления с жалобой.



Малик Мустафаев сказал, что не в курсе заявлений с жалобами. Эльчин Гулиев же потребовал, чтобы Матлаб Мустафаев начал давать заведомо ложную информацию о преступных действиях, незаконной деятельности различных лиц, занимающих высокую должность, бизнесменов. Эльчин Гулиев начал угрожать, что возбудит уголовные дела в отношении Малика и Матлаба Мустафаева, а также в отношении их родственников. 13 сентября 2014 года Малик Мустафаев был уволен.

После этого Эльчин Гулиев совместно с Ильгаром Алиевоым вновь вызвал Малика Мустафаева в служебный кабинет. Там он ему предложил помочь его брату Матлабу Мустафаеву, у которого при обыске в квартире нашли пистолет. За помощь Эльчин Гулиев потребовал, чтобы Матлаб Мустафаев лжесвидетельствовал против высокопоставленных лиц на следствии, на суде. Эльчин Гулиев пригрозил арестовать Малика Мустафаева и его родственников в случае отказа от сотрудничества.

В это же время, в кабинет привели Матлаба Мустафаева. Малик потребовал от брата согласиться сотрудничать, но Матлаб отказался и сказал, что не будет клеветать на кого-либо.

Эльчин Гулиев и Ильгар Алиев своими действиями подтолкнули Малика Мустафаева к суициду. Уставший от угроз Малик Мустафаев повесился 3 ноября того же года.