Берлускони упал дома и разбил губу

2017-04-29 15:08 | www.oxu.az | 3

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони споткнулся о ковер, упал и разбил губу в своем доме в городке Портофино.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление пресс-службы лидера партии «Вперед, Италия!».

В качестве меры предосторожности помощники привезли Берлускони в Милан в клинику Madonnina, где ему наложили три шва. По данным газеты Corriere della Sera, процедуру выполнил всемирно известный пластический хирург Ренато Калабриа.

Лечащий врач бывшего премьера Альберто Зангрильо заверил журналистов, что здоровью Берлускони ничего не угрожает. Однако из-за травмы он не сможет присутствовать на мероприятии, организованном мэром города Пьетрасанта.

С.Б.

