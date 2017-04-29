«CinemaPlus Xəmsə» – 1 год
2017-04-29 15:26 | www.oxu.az | 3
День рождения - повод для кино.
Кинотеатр премиум-класса «CinemaPlus Xəmsə», находящийся в городе Гянджа 1 мая празднует свой первый день рождения.
Как сообщает Oxu.Az, в этот день кинотеатр готовит подарок для своих зрителей.
А именно всем тем, кто в этот день купит билет, второй будет бесплатным.
Кинотеатр благодарит своих зрителей за то, что в течении 1 года они поддерживали и были лояльны к своему любимому кинотеатру.
Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра.
Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.