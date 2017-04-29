«CinemaPlus Xəmsə» – 1 год

2017-04-29 15:26 | www.oxu.az | 3

День рождения - повод для кино.

Кинотеатр премиум-класса «CinemaPlus Xəmsə», находящийся в городе Гянджа 1 мая празднует свой первый день рождения.

Как сообщает Oxu.Az, в этот день кинотеатр готовит подарок для своих зрителей.

А именно всем тем, кто в этот день купит билет, второй будет бесплатным.

Кинотеатр благодарит своих зрителей за то, что в течении 1 года они поддерживали и были лояльны к своему любимому кинотеатру.

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра.

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

С.Б.

