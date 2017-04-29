В Киноцентре "Низами" пройдет селфи-шоу Фярды Худавердиева

2017-04-29 15:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Киноцентре "Низами", 5 мая в 20.00, пройдет стендап-шоу популярного юмориста и актера Фярды Худавердиева под названием “Selfinaz”, сообщили Trend Life в пресс-службе киноцентра.

"“Selfinaz” – своеобразное юмористическое селфи-шоу, на котором я представлю свои новые номера, авторские монологи, короткие шутки, истории и импровизации с залом. Стендап-шоу один из сложных жанров комедийного искусства. Не многие знают, что всем известный Джим Керри тоже начинал свою актерскую карьеру с выступлений в жанре стендап-шоу, и в фильмах с его участием используются шутки им же написанные. Кстати, многие ошибочно считают, что человек с хорошим чувством юмора шутит направо и налево, это далеко не так. Возможно, есть такие люди, которые могут придумать шутку в любой сложившейся ситуации и, отшутившись, выкрутиться из неловкой ситуации, но такой талант есть далеко не у всех. Главное - это понимать юмор и уметь любую сложившуюся ситуацию передать в шуточной форме", - отметил Фярда Худавердиев.

По словам актера, в декабре этого года у него пройдет стендап-шоу в Турции с участием известного турецкого актёра, юмориста, карикатуриста и сценариста Джем Йылмаза.

(Автор: Вугар Иманов)