В результате схода мощного оползня на юге Кыргызстана погибли 24 человека

2017-04-29 15:32 | www.trend.az | 3

На село Аюу в Ошской области Кыргызстана обрушился мощный оползень, объемом миллион кубометров, который завалил 11 домов, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на сообщение МЧС республики.

Происшествие произошло в 7 утра по местному времени. По данным ведомства,четыре из оставшихся под оползнем домов, пустовали. Под оползнем остались шесть семей, в том числе девять детей.

"По предварительным данным, в результате схода оползня погибли 24 человека", - сообщает пресс-служба МЧС.

В МЧС не исключают возможность повторного оползня. Поисково-спасательные мероприятия на месте контролирует глава МЧС Кубатбек Боронов.

Президент республики Алмазбек Атамбаев заявил, что оказавшихся под оползнем людей заранее предупреждали о возможной трагедии, но они отказались переселяться из опасной зоны.

"Под толстым слоем земляных масс, по предварительным оценкам, остались несколько домов, в которых проживали люди. Но больше всего отягощает свалившуюся на нас беду то, что два-три дня назад проживающие там наши соотечественники не послушались специалистов и отказались переселяться", - сказал президент.

Атамбаев добавил, что продолжает надеяться на спасение оставшихся под завалами.

По данным МЧС Кыргызстана, в 2003 году владельцы разрушенных оползнем домов получали ссуды от государства для переселения в безопасное место. Только в Ошской области Кыргызстана на опасных оползневых участках живут 2,4 тысячи семей. Из них получили государственную помощь и отселились в безопасные места 838 семей, еще 445 на стадии переселения. Однако свыше тысячи семей, получивших ссуду и земельные участки для переселения, остаются на опасных участках.