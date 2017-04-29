Украина успешно испытала новую ракету – ВИДЕО

2017-04-29 15:47 | www.oxu.az | 3

Президент Украины Пётр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook видео успешных испытаний ракетного комплекса «Ольха» и поздравил с этим знаменательным событием киевское конструкторское бюро «Луч», передает Oxu.Az.

«Поздравляю конструкторское бюро «Луч» с удачным этапом испытаний ракетного комплекса «Ольха»! Особенно приятно, что все составляющие для производства «Ольхи» — украинские», — написал украинский лидер.

Порошенко также подчеркнул, что работа над укреплением обороноспособности Украины продолжается.

С.Б.

