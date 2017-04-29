Второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

2017-04-29 15:45 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - В субботу проходит второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Квалификационные соревнования проводятся в Национальной арене гимнастики по индивидуальным выступлениям спортсменок в упражнениях с булавами и лентой, а также по групповым выступлениям с тремя мячами и двумя скакалками.

В соревнованиях участвуют 94 гимнастки из 21 страны. 37 спортсменок выступают в индивидуальной программе, а 57 гимнасток принимают участие в составе 10 групповых команд. Финалы будут проводиться в последний день турнира.

В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также на соревнованиях принимают участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.

(Автор: Ляман Зейналова)