Samsun'da cami inşaatında göçük, ölü ve yaralılar var

2017-04-29 15:50 | www.trend.az | 1

Atakum ilçesinde bulunan Yeni Mahalle Kevser Camii inşaatında dün iş kazası yaşandı.

Caminin kubbesi yapılırken tabyalar çöktü. 6 işçi ıslak betonun altında kaldı. İşçilerin üzerine kalaslar da devrildi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri 3 işçiyi göçük altında sağ çıkardı. Ancak 3 işçinin de cesedine ulaşıldı.

Yaralı işçiler Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen yaralı işçilerden biri de hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: Milliyet