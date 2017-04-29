Ролики на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку очень оригинальные - болельщица

2017-04-29 15:54 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Ролики, показанные на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, очень оригинальные, сказала в субботу Trend зрительница Ханум Ахмедова.

"Смысл ролика, показанного на открытии соревнований, заключается в том, что уровень гимнастики в Азербайджане возрастает и развивается с каждым годом. Сюжет был очень интересным", - добавила болельщица.

По словам Ахмедовой, она болеет за грузинскую гимнастку Викторию Шелию.

"Кроме того, мне понравились выступления Арины Авериной и Александры Солдатовой из России", - добавила зрительница.

В субботу стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку. Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Во второй день пройдут квалификационные соревнования по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с булавами и лентой, а также по групповым выступлениям с тремя мячами и двумя скакалками.

По итогам квалификационного раунда групповых упражнений, прошедшего в первый день соревнований, сборная Азербайджана в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой вышла в финал в упражнении с обручами. В соревнованиях участвуют 94 гимнастки из 21 страны. 37 спортсменок выступают в индивидуальной программе, а 57 гимнасток принимают участие в составе 10 групповых команд. Финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также на соревнованиях принимают участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.

(Автор: Ляман Зейналова)