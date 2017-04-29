В Кыргызстане 30 апреля объявлен днем национального траура

2017-04-29 15:55 | www.trend.az | 7

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал в субботу указ об объявлении в стране 30 апреля днем национального траура в связи с трагедией в селе Аю Ошской области республики, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В день траура на всей территории Кыргызстана, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустить государственные флаги", - говорится в указе президента.

Кроме этого, 30 апреля учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи. Правительству республики президент поручил оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Земляная масса объемом около миллиона кубометров обрушилась на окраину Аю в 07:20 утра по местному времени. Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС по телефону глава МЧС республики Кубатбек Боронов, находящийся на месте стихийного бедствия, жертвами ЧП предположительно стали 24 человека. "Пока ничего конкретного о количестве погибших и пострадавших сказать не могу. По нашим предварительным данным, под оползнем могут находиться 22 местных жителя и еще два человека, которые приехали к ним в гости", - заявил он.

По словам министра, в общей сложности, под земляной массой оказались 11 одноэтажных жилых домов, четыре из которых на момент стихийного бедствия пустовали. Глава МЧС также отметил, что спасательная операция проводится в сложных условиях, поскольку существует реальная возможность продолжения движения оползня, что создает угрозу жизни спасателей. На место стихийного бедствия направлены три бригады скорой помощи и врачи-эпидемиологи. Психологи на месте оказывают помощь родственникам попавших под оползень людей.

По информации МЧС Кыргызстана, в марте нынешнего года владельцы оказавшихся под оползнем домов были предупреждены о существующей угрозе и им было рекомендовано переселиться в безопасное место.