CinemaPlus Xəmsə – 1 год!

2017-04-29 16:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - День рождения - повод для кино. Кинотеатр премиум-класса CinemaPlus Xəmsə, находящийся в городе Гянджа, 1 мая празднует свой первый день рождения. В этот день кинотеатр готовит подарок для своих зрителей. А именно всем тем, кто в этот день купит билет, второй будет бесплатным. Кинотеатр благодарит своих зрителей за то, что в течение 1 года они поддерживали и были лояльны к своему любимому кинотеатру.

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра.

Кинотеатр c всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.