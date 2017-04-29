Митинг в Петербурге, задержаны десятки протестующих

2017-04-29 16:17 | www.oxu.az | 3

В Санкт-Петербурге начали задерживать участников несанкционированной акции, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости».

Акция началась за несколько минут до 14.00 мск у станции метро «Горьковская». Около 300 человек собрались на мероприятие.

Полицейские предупреждали, что граждане, нарушающие закон, будут задержаны и привлечены к ответственности.

Правоохранители сначала блокировали участников в несколько колец, а затем начали задерживать людей и выводить их с места акци

С.Б.

