Всегда с радостью возвращаюсь в Баку - грузинская гимнастка

2017-04-29 16:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Баку - прекрасный город, и здесь всегда приятно соревноваться, сказала журналистам грузинская гимнастка Виктория Шелия.

"В Баку я бываю часто. Здесь все просто бесподобно. Все на высшем уровне. В прошлом году были прекрасные соревнования, в этом году еще лучше. В следующем, наверняка будет еще лучше, - сказала Шелия. - Хочу поблагодарить всех, кто организовал такой прекрасный турнир, и в особенности Мариану ханум, которую я очень люблю".

Говоря о своем сегодняшнем выступлении гимнастка отметила, что не совсем довольна результатом.

"Вчера я выступала более уверенно, а сегодня расслабилась. Выступлением с лентой довольна, а с булавами могла бы немного лучше. Наверное эмоции...", - сказала она.

Она отметила, что будет стараться на следующих соревнованиях показывать лучший результат.

"Следующие соревнования - Чемпионат Европы. Постараюсь там показать свой максимум - лучше чем в Баку, лучше чем в Ташкенте", - сказала Шелия.

По ее словам, в соревнованиях в Баку принимают участие много сильных гимнасток, и все достойны хороших оценок.

"Но моя любимая команда - Болгария, как индивидуалки, так и груповые. Болею за них", - сказала Шелия.

В субботу стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Во второй день проходят квалификационные соревнования по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с булавами и лентой, а также по групповым выступлениям с тремя мячами и двумя скакалками.

По итогам квалификационного раунда групповых упражнений, прошедшего в первый день соревнований, сборная Азербайджана в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой вышла в финал в упражнении с обручами.

В соревнованиях участвуют 94 гимнастки из 21 страны. 37 спортсменок выступают в индивидуальной программе, а 57 гимнасток принимают участие в составе 10 групповых команд. Финалы будут проводиться в последний день турнира в воскресенье.

( Автор: Елена Косолапова)