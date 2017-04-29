Во второй день Кубка мира удалось справиться с волнением - азербайджанская гимнастка

2017-04-29 16:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Во второй день Кубка мира по художественной гимнастике удалось справиться с волнением, сказала Trend в субботу азербайджанская гимнастка Жаля Пириева.

По ее мнению, во второй день соревнований у нее получилось выступить лучше, чем в первый, который был не очень удачным.

"Сегодня я чувствовала себя намного увереннее, так как первый день соревнований у себя дома - это очень волнительно, очень большая ответственность. В первый день я переволновалась, но во второй день было лучше. Большое спасибо зрителям, что пришли и поддержали нас. Мы их очень любим, и, как я вижу, они нас тоже", - сказала Пириева.

Она рассказала, как ей удалось преодолеть волнение.

"Физически была готова, мне нужно было успокоиться морально, и я справилась с этим. Результаты могли быть лучше, но основная задача, которую передо мной поставили, было чисто выступить, остальное зависело от судей. Меня пришли поддержать родные и близкие, а наиболее важна поддержка главного тренера сборной Марианы Василевой и личного тренера Ясены Стоневой", - сказала Пириева.

В субботу стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Во второй день проходят квалификационные соревнования по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с булавами и лентой, а также по групповым выступлениям с тремя мячами и двумя скакалками.

По итогам квалификационного раунда групповых упражнений, прошедшего в первый день соревнований, сборная Азербайджана в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой вышла в финал в упражнении с обручами. В соревнованиях участвуют 94 гимнастки из 21 страны. 37 спортсменок выступают в индивидуальной программе, а 57 гимнасток принимают участие в составе 10 групповых команд. Финалы будут проводиться в последний день турнира в воскресенье.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)