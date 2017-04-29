"Yenə o bağ olaydı": Вечер-посвящение Микаилу Мушфигу (ФОТО)

2017-04-29 16:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел музыкально-литературный вечер "Yenə o bağ olaydı" ("О, если бы опять тот сад"), который был посвящен творчеству известного азербайджанского поэта и писателя Микаила Мушфига, сообщает Trend Life со ссылкой на Day.az.

Проект реализован в рамках сотрудничества Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

В этот вечер в концертной программе приняли участие студенты университета культуры и искусств и Ансамбль народных инструментов. Художественным руководителем концерта является Замиг Алиев.

Сопровождали солистов своей игрой в составе ансамбля лауреат международных конкурсов, президентский стипендиат Мустафа Ашуров (тар), Ильгар Аллахвердиев (тар), Нурлан Абдуллазаде (фортепиано), Фаррух Хашимли (кеманча), Эмин Эминли (уд), Физза Джаббарлы (канон),Хиджран Аида (канон), Замин Гасымзаде (балабан), Гусейн Джафарли (нагара) и Алпарслан Догукан Ешильбаш (ударные).

Нурана Дадашова прочитала стихотворение М.Мушфига "Bu gecə", после чего на сцену вышли студенты университета: Муфтун Сафарли, Мелик Мамедов, Тамерлан Тахмазов, Гамид Хамзаев, Камиль Гадимзаде, Реван Гачаев, Хадиджа Мирзаева, Мехман Фатуллаев, Асиман Агаев, которые не только представили произведения поэта, но и исполнили песни, написанные на стихотворения Мушфига.

В исполнении студентов прозвучали песни Алекпера Тагиева "Qal sənə qurban", Гаджи Ханмамедова "Qurban olduğum" и "Arzuya bax, sevgilim", Алибалы Мамедова "Yaşa, ürəyim" и "Söylə", Саида Рустамова "Oxu, tar". Кроме этого, студенты 4-го курса прочитали такие стихотворения поэта как "Yalqız ağac", "Yağış yağır" и "Yenə o bağ olaydı".

Вечер завершился бурными аплодисментами зрителей.

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Микаил Мушфиг (1908 – 1939 годы) - азербайджанский поэт и писатель, который, несмотря на свою короткую жизнь, оставил значительный след в азербайджанской литературе, был одним из интеллектуалов Азербайджана. Является автором многих стихов, воспевающих любовь и красоту. В стихах он также выражал свои взгляды на социально-культурные вопросы. Поэт стал жертвой сталинских репрессий и был расстрелян в 1939 году.