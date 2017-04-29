Такие соревнования, как Кубок мира, способствуют еще большему развитию гимнастики в Азербайджане - болельщик

2017-04-29 16:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Такие соревнования, как Кубок мира по художественной гимнастике, способствуют еще большему развитию этого вида спорта в Азербайджане, сказал в субботу Trend зритель Илкин Гусейнов.

"Соревнования организованы на высшем уровне. Волонтеры относятся к своей работе с большой ответственностью. Фан-клуб очень хорошо поддерживает гимнасток", - сказал зритель.

По словам Гусейнова, он болеет за азербайджанских гимнасток.

"Мне больше понравилось выступление Жали Пириевой", - сказал он.

Болельщик отметил, что он также был на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку в прошлом месяце.

"Но среди всех видов гимнастики я предпочитаю художественную гимнастику", - сказал Гусейнов.

В субботу стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Во второй день пройдут квалификационные соревнования по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с булавами и лентой а также по групповым выступлениям с тремя мячами и двумя скакалками.

По итогам квалификационного раунда групповых упражнений, прошедшего в первый день соревнований, сборная Азербайджана в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой вышла в финал в упражнении с обручами.

В соревнованиях участвуют 94 гимнастки из 21 страны. 37 спортсменок выступают в индивидуальной программе, а 57 гимнасток принимают участие в составе 10 групповых команд.

Финалы будут проводиться в последний день турнира в воскресенье.

В течение трехдневных соревнований зрители имеют возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В соревнованиях принимают участие Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы. Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)