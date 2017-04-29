Саммит лидеров 27 стран ЕС одобрил указания по ведению переговоров о Brexit

2017-04-29 16:25 | www.trend.az | 3

Саммит глав 27 государств Евросоюза одобрил указания по ведению переговоров с Великобританией о ее выходе из ЕС (Brexit), говорится в Twitter мальтийского председательства в Совете ЕС, передает РИА Новости.

"Саммит 27 (лидеров стран ЕС) принял указания по Brexit", - говорится в сообщении.

"Указания утверждены единогласно. Твердый и справедливый политический мандат 27 стран ЕС для переговоров по Brexit готов", - написал в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

В Twitter главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера отмечается, что это решение было принято менее чем за 15 минут.