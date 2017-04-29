Канцлер Австрии назвал вступление Турции в ЕС нереалистичным

2017-04-29 16:28 | www.trend.az | 3

Вступление Турции в состав Евросоюза является нереалистичным. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн по прибытии на экстренный саммит ЕС по Brexit, передает ТАСС.

"Мы не верим, что вступление - реалистичный вариант", - сказал он, отметив, что развитие событий в Турции вызывает беспокойство в ЕС.

После референдума в Турции 16 апреля, на котором граждане страны с незначительным преимуществом высказались в пользу расширения президентских полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана, в ЕС стали говорить о необходимости приостановить переговоры с Анкарой о вступлении в Евросоюз, которые ведутся с 2005 года. При этом официальная позиция сообщества пока остается неизменной и переговоры о приеме Турции продолжаются.

Ранее президент страны Тайип Эрдоган заявлял, что после конституционного референдума Турция может провести референдум о переговорах по вступлению в ЕС.