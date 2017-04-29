Новые правила судейства в художественной гимнастике сделали работу судей более сложной - российская спортсменка

2017-04-29 16:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С введением в этом году новых правил судейства в художественной гимнастике работа судей стала еще более сложной, считает российская гимнастка Арина Аверина.

"Я считаю, что в этом году нас судить сложнее, потому что нет карточек, нет записи, по которым судьи могут нас оценивать. Они что видят, то и оценивают. Я считаю, что это очень сложно", - сказала Аверина.

На данный момент Аверина является текущим лидером в многоборье Кубка мира.

Спортсменка отметила, что уделяет спорту очень много времени, потому что только так можно добиться высоких достижений. Кроме того, по словам Авериной, спорт учит самостоятельности, так как с самого детства приходится жить вдали от родителей.

По словам Авериной, ее кумиром является двукратная олимпийская чемпионка, российская гимнастка Евгения Канаева.

В субботу стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Во второй день проходят квалификационные соревнования по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с булавами и лентой, а также по групповым выступлениям с тремя мячами и двумя скакалками.

По итогам квалификационного раунда групповых упражнений, прошедшего в первый день соревнований, сборная Азербайджана в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой вышла в финал в упражнении с обручами.

В соревнованиях участвуют 94 гимнастки из 21 страны. 37 спортсменок выступают в индивидуальной программе, а 57 гимнасток принимают участие в составе 10 групповых команд. Финалы будут проводиться в последний день турнира в воскресенье.

( Автор: Елена Косолапова)