Саммит ЕС запретил прямые переговоры стран-членов с Лондоном по отношениям после Brexit

2017-04-29 16:41 | www.trend.az | 3

Саммит ЕС исключил возможность любых сепаратных переговоров европейских стран с Лондоном об отношениях после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), говорится в принятой в субботу на саммите ЕС стратегии по переговорам с Великобританией, передает ТАСС.

"Чтобы не подрывать позиции Евросоюза, не будет никаких сепаратных переговоров между отдельными странами - членами (ЕС) и Великобританией по вопросам выхода из Евросоюза", - говорится в тексте документа.

Согласно тексту документа, Великобритания после выхода из состава ЕС сможет остаться частью единого европейского рынка, но лишь при условии выполнения всех без исключения существующих норм.

"Сохранение целостности единого рынка исключает участие в нем (Великобритании) лишь по отдельным секторам. Страна, не входящая в Евросоюз, которая не выполняет обязательства наравне с государствами - членами ЕС, не сможет пользоваться всеми выгодами единого рынка", - указывается в тексте стратегии.

При этом Евросоюз допускает сценарий, при котором переговоры с Великобританией по выходу страны из состава сообщества могут провалиться.

"Союз будет конструктивно стремиться к достижению соглашения, что в интересах обеих сторон. Союз будет работать усердно, чтобы достичь этого результата, однако он подготовится и к возможному провалу переговоров, чтобы быть способным справиться и с такой ситуацией", - отмечается в документе.

Переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза должны завершиться к 29 марта 2019 года.

"Двухлетний срок для переговоров, определенный 50-й статьей Лиссабонского соглашения о Европейском союзе истекает 29 марта 2019 года", - отмечается в документе.