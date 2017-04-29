Азербайджанская пианистка победила на международном конкурсе в Праге

2017-04-29 16:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Студентка первого курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), талантливая пианистка Фидан Миргейдарзаде стала победительницей международного конкурса в Праге (Чехия), сообщили Trend Life в пресс-службе БМА. Педагогом Фидан Миргейдарзаде является доцент Эльнара Кебирлинская

По словам Эльнары Кебирлинской, подготовка к конкурсу была проведена за короткий срок.

"В репертуар также включили виртуозное произведение Тофига Гулиева "Qaytağı". Со стороны жюри конкурса и зрительской аудитории произведение было принято с большим интересом, даже попросили его ноты. Это также является пропагандой нашей музыки на международной арене", - сказала она.

Как подчеркнула Фидан Миргейдарзаде, выступление участников конкурса оценивали члены жюри из разных стран.

"Член жюри из Одессы (Украина) сказал мне, что ему понравилась баллада Шопена в моем исполнении. Конкурс проводился по ряду номинаций, я стала победительницей среди пианистов и выступила на гала-концерте. Это моя первая победа на международном конкурсе. Впереди подготовка к новым конкурсам. Я буду упорно трудиться, чтобы моя победа была не последней", - отметила Миргейдарзаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)